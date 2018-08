Verzekeraars in trek op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de stevige verliezen een dag eerder. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van de verzekeraars Aegon en NN Group goed ontvangen. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis ging in de uitverkoop na halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,4 procent hoger op 554,93 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 777,65 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen 0,3 procent vooruit.

Aegon won ruim 2 procent bij de hoofdfondsen. De verzekeraar zag de winst in de eerste jaarhelft halveren. De kapitaalpositie verbeterde wel en het interim-dividend werd verhoogd. Concurrent NN Group (plus 3,8 procent) wist de kwartaalwinst kwartaal flink op te voeren en verhoogde eveneens het interim-dividend. In de MidKap kelderde Boskalis bijna 7 procent.