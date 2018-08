‘Volvo maakt vaart met beursplannen’

De Zweedse automaker Volvo maakt vaart met zijn beursplannen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zal de automaker nog voor het einde van het jaar een notering krijgen in Stockholm.

De Chinese eigenaar Geely Holding zou eerder al de nodige adviseurs in de arm hebben genomen. Volgens de recentste berichten zou de automaker gewaardeerd worden op 30 miljard dollar. Eerder werd rekening gehouden met 16 miljard tot 30 miljard dollar. Volgens analisten zal Geely in eerste instantie 15 procent van de aandelen verhandelen.

Geely kocht de Zweedse automaker in 2010 voor 1,8 miljard dollar van Ford Motor. De Chinezen staken fors geld in het ontwerp van de auto’s die moesten wedijveren met ‘luxe-modellen’ van met name Duitse makelij.

De strategie bij Volvo is er op gericht de verkopen tot 2025 te verdubbelen, onder meer door in te zetten op autodiensten. Verder moet de winstgevendheid fors worden verbeterd. Voordeel voor Volvo is dat ze via Geely direct toegang hebben tot de omvangrijke Chinese markt.