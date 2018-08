Walmart maakt sprong op Wall Street

Sterkste omzetplus Walmart in VS in tien jaar

Walmart zag zijn beurswaarde dik 10 procent stijgen. De supermarktketen boekte afgelopen kwartaal zijn sterkste omzetgroei in tien jaar tijd en verhoogde zijn vooruitzichten voor het lopende jaar. In het kielzog van Walmart stegen branchegenoten als Kroger en Target tot 1,7 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Het aandeel van winkelreus Walmart deed een stevige stap voorwaarts na beter dan verwachte cijfers. Het sentiment op Wall Street werd verder vooruitgeholpen door hoopgevende ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Chinese viceminister van Handel reist eind deze maand af naar de VS voor handelsgesprekken.

