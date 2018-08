Winst Achmea gedrukt door stormschades

Verzekeringsconcern Achmea heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien dalen als gevolg van twee zware stormen die in januari over Nederland trokken, blijkt uit een halfjaarrapport van het bedrijf.

De nettowinst kwam uit op 133 miljoen euro, tegen 171 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. De totale schadepost van de januaristormen kwam uit op 116 miljoen euro. Deze tegenvaller werd deels gecompenseerd door onder meer gunstige beleggingsresultaten en kostendalingen.

De totale premie-inkomsten van Achmea, met labels als Zilveren Kruis, FBTO, Avéro en Interpolis, gingen met 3 procent omhoog tot 17,5 miljard euro. Het concern schrijft de groei vooral toe aan de zorgactiviteiten in Nederland.