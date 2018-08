Winst Aegon halveert in eerste jaarhelft

De winst van verzekeraar Aegon is in de eerste helft van het jaar bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat werd gedrukt door onder meer een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen.

De nettowinst kwam uit op 491 miljoen euro, tegenover 907 miljoen een jaar eerder. De verzekeraar benadrukt dat het onderliggende resultaat voor belastingen juist met 2 procent steeg tot bijna 1,1 miljard euro. De kapitaalpositie van Aegon verbeterde de afgelopen periode. Dat stelt de verzekeraar in staat zijn interimdividend te verhogen tot 0,14 euro per aandeel.

Aegon liet donderdag ook weten twee bedrijfsonderdelen in Slowakije en Tsjechiƫ te verkopen aan branchegenoot NN Group. Met de deal is een bedrag van 155 miljoen euro gemoeid. Volgens Aegon past de verkoop binnen de strategie om de bedrijfsactiviteiten en toewijzing van kapitaal te stroomlijnen. De ondernemingen in de twee landen bieden onder meer levensverzekeringen aan.