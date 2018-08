Groei Nedcar spekt omzet VDL

Industrieel conglomeraat VDL Groep heeft in de eerste zes maanden van dit jaar zijn opbrengsten verder opgevoerd. Het Eindhovense familiebedrijf profiteerde onder meer van een toegenomen productie van zijn autofabriek Nedcar.

De omzet kwam uit op 3,1 miljard euro, een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst viel daarentegen lager uit. Het resultaat na belastingen bedroeg 69 miljoen euro, tegenover 75 miljoen euro een jaar eerder. Volgens VDL komt die daling voornamelijk door incidentele baten een jaar eerder.

De divisie auto-assemblage, waar de autofabriek Nedcar in Born onder valt, zag de inkomsten stijgen tot een kleine 1,9 miljard euro. Dat was in de eerste zes maanden vorig jaar nog 1,3 miljard euro. Het bedrijf krikte in dezelfde periode ook de investeringen in personeel en productielijnen op, waardoor winst van deze tak lager uitviel.

Met uitzondering van auto-assemblage kreeg VDL ook meer orders. De orderportefeuille was aan het einde van het eerste halfjaar 957 miljoen euro waard, bijna een kwart meer dan in het eerste halfjaar van 2017.