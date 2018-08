Veel animo doorstart fruittransporteur Mooy

Logistiek dienstverlener Mooy Logistics lijkt een doorstart te kunnen maken. Het bedrijf werd dinsdag failliet verklaard, maar volgens de curatoren is er ,,goede hoop” op een doorstart op korte termijn.

Het in 1952 opgerichte Mooy is vooral gespecialiseerd in het transport en de tijdelijke opslag van fruit, groenten, bloemen en planten. Het bedrijf met vestigingen in Waddinxveen en Breda heeft circa 250 werknemers in dienst.

Het bedrijf is om de kansen op een voortzetting van de activiteiten te vergroten nog volledig operationeel. De curatoren laten weten serieuze kandidaten te hebben gesproken die geïnteresseerd zijn in een doorstart.