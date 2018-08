Volkswagen gaat productie Wolfsburg verhogen

Volkswagen is van plan de productie bij de hoofdlocatie in Wolfsburg flink op te voeren. De productie moet daar stijgen tot 1 miljoen auto’s per jaar.

De Duitse autofabrikant verplaatst daarvoor de productie van de Golf vanuit het Duitse Zwickau en het Mexicaanse Puebla naar Wolfsburg. Ook zal binnenkort de nieuwe Seat Tarraco van de banden lopen in Wolfsburg. Bij de hoofdlocatie van het bedrijf werden vorig jaar circa 790.000 auto’s gebouwd, met meer dan 62.000 werknemers.

De grootste autobouwer van Europa heeft een doelstelling om zijn productiviteit in 2020 met een kwart te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om versimpeling van productiestructuren.