Vopak zakt, IMCD stijgt op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag iets lager geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen zonder grote koersuitslagen. Op het Damrak kwamen tankopslagbedrijf Vopak en chemicaliëndistributeur IMCD met cijfers. Verder hielden beleggers de ontwikkelingen rond Turkije in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de min op 555,79 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 775,94 punten. De beursgraadmeter in Parijs ging 0,1 procent vooruit, Londen stond vlak en Frankfurt zakte 0,1 procent.

Vopak verloor 4,7 procent bij de hoofdfondsen. Het bedrijf zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal afnemen, mede door de verder dalende bezettingsgraad van zijn opslagtanks. In de MidKap dikte IMCD 1,4 procent aan. De Rotterdamse onderneming sloot de eerste jaarhelft af met fors meer winst op een hogere omzet.