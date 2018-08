Werkonderbreking bezorgers PostNL Amsterdam

Postbezorgers van PostNL hebben zaterdagmiddag in de Amsterdamse wijk de Pijp het werk van 15.00 uur tot 17.00 uur neergelegd uit protest tegen een bezuinigingsplan. De maatregel gaat volgens de FNV Publiek Belang minimaal vijfhonderd banen kosten.

Tijdens de werkonderbreking hielden de bezorgers een bijeenkomst in een wijkgebouw. Ger Deleij, bestuurder van FNV Publiek Belang, liet weten dat het protest is gericht tegen de invoering van de zogenoemde combibundel. PostNL wil dat postbezorgers en postbodes de post zelf op straat gaan sorteren tijdens hun postronde. Het sorteren van post gebeurt nu nog door postvoorbereiders in de sorteercentra.

Eerder protesteerden collega’s in Den Bosch en op de Johan Huizingalaan in Amsterdam al tegen de invoering van deze bezuinigingsmaatregel.