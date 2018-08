‘Volkswagen ontslaat topbestuurder’

Volkswagen heeft naar verluidt een topbestuurder de laan uit gestuurd vanwege het sjoemelsoftwareschandaal. Volgens de Duitse krant Bild wordt Heinz-Jakob Neusser van de loonlijst gehaald. Saillant detail is dat Neusser al sinds september 2015 met betaald verlof is.

Het zou gaan om de eerste topbestuurder van Volkswagen die daadwerkelijk ontslagen wordt omwille van dieselgate, zegt Bild zonder bronvermelding. Neusser was destijds chef merkontwikkeling bij Volkswagen.

Het Duitse autoconcern raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. De affaire heeft al geleid tot miljarden euro’s aan boetes en schikkingen, en er zijn wereldwijd miljoenen auto’s bij betrokken. De toenmalige topman Martin Winterkorn besloot kort na het naar buiten komen van het schandaal al om op te stappen.