Omzet industrie blijft stijgen

De groei van de Nederlandse industrie blijft voortduren. Producenten in de sector zetten het tweede kwartaal 6,7 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten in de industrie stijgen daarmee al zeven kwartalen op rij, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

De omzet nam toe in alle hoofdbranches van de industrie. Met name producenten in de chemie- en oliesector deden het goed, waarbij aardolieproducenten profiteerden van aanzienlijk gestegen olieprijzen. De voedings- en genotmiddelenbranche bleef met een groei van 0,3 procent achter op de rest.

Industriebedrijven zijn nog altijd overwegend positief over de toekomst, maar het producentenvertrouwen daalt. Het grootste probleem blijft volgens ondervraagde industriƫlen een tekort aan personeel. Bij een peiling van het CBS gaf 21 procent aan belemmerd te worden door een gebrek aan arbeidskrachten, tegen 14 procent een jaar eerder.