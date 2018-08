PepsiCo koopt Israëlisch SodaStream

Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo neemt het Israëlische frisdrankenbedrijf SodaStream over. Dat werd maandag bekendgemaakt. De deal heeft een waarde van 3,2 miljard dollar en volgt enkele weken nadat topvrouw Indra Nooyi van Pepsico haar vertrek aankondigde.

SodaStream maakt onder meer een frisdrankautomaat voor thuis. Zo’n keukenapparaat voegt koolzuur toe aan water vanuit een onder druk staande cilinder. Ook verkoopt het bruiswatermerk siropen en smaakstoffen. De onderneming is de afgelopen jaren hard gegroeid in Europa en Azië, maar heeft flinke concurrentie in de Verenigde Staten. Topman Daniel Birnbaum blijft aan het roer staan van het bedrijf.

Volgens kenners is de aankoop een duidelijk signaal dat de opvolger van Nooyi, Ramon Luguarta, op hetzelfde gezondere pad bij PepsiCo verder zal gaan. Onder leiding van Nooyi is het concern zich meer gaan richten op minder suikerhoudende drankjes om zo de zwakkere vraag naar cola te compenseren.