Topman Specialty Chemicals komt van Axalta

De nieuwe baas van Specialty Chemicals, de afsplitsende speciaalchemietak van AkzoNobel, komt van Akzo-rivaal Axalta. Charlie Shaver treedt aan als topman zodra het bedrijf ergens eind dit jaar volledig losstaat van AkzoNobel.

De benoeming is opmerkelijk omdat Axalta vorig jaar nog in verregaande onderhandelingen was over een samengaan met het verf- en coatingsdeel van het Nederlandse concern. Shaver is sinds 2013 bestuursvoorzitter en topman van Axalta.

Specialty Chemicals werd in maart voor ruim 10 miljard euro verkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC. Zo hoopte Akzo zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Die begonnen vorig jaar te morren toen de Nederlanders toenaderingen van hun Amerikaanse branchegenoot PPG Industries om het hele bedrijf in te lijven herhaaldelijk afwees. Later klopte Akzo zelf tevergeefs aan bij Axalta voor een fusie.