VW roept honderdduizenden auto’s terug

Volkswagen roept wereldwijd bijna 700.000 auto’s van het type Tiguan en Touran terug. Bij het dakraam is een technisch probleem ontdekt, waardoor kortsluiting kan ontstaan, laat de autofabrikant weten.

Het gaat om de nieuwste modellen Tiguan en Touran, die tot 5 juli zijn geproduceerd. De kortsluiting kan volgens Volkswagen in het ergste geval tot brand leiden. Na technische aanpassingen in de garage kunnen de auto’s weer de weg op.

Of er ook in Nederland auto’s terug moeten naar de garage, is nog niet bekend. De Nederlandse importeur van Volkswagens, PON, was niet direct beschikbaar voor commentaar.