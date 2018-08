Wall Street hoger in aanloop handelsoverleg

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten. Het sentiment op de beurs in afwachting van de handelsgesprekken tussen de VS en China was voorzichtig optimistisch. Beleggers verwerkten verder onder meer het nodige nieuws over automaker Tesla en uitspraken van president Donald Trump.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 25.758,69 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2857,05 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 7821,01 punten.

Vertegenwoordigers van China en de VS praten dinsdag over een mogelijke oplossing voor het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werken de onderhandelaars aan een plan om de handelsoorlog voor november op te lossen. De handelshoop zorgde maandag ook al voor een positief sentiment op Europese beurzen.

Het Saudisch staatsinvesteringsfonds PIF, dat volgens topman Elon Musk mogelijk geld wil steken in de privatisering van Tesla, voert naar verluidt ook gesprekken over een investering in Lucid, een potentiĆ«le concurrent. Analisten van JPMorgan Chase sneden bovendien stevig in het koersdoel van de maker van elektrische auto’s. Verder zouden leveranciers van Tesla zich zorgen maken over betalingen. Het aandeel Tesla opende dik 5 procent lager, maar sloot met een plus van 1 procent.

De dollar verloor terrein ten opzichte van de euro na kritiek van president Donald Trump op het beleid van Fed-voorzitter Jerome Powell. De euro was 1,1476 dollar waard, tegen 1,1435 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.

Bij de overige bedrijven won Nike ruim 3 procent. De maker van sportkleding en -artikelen profiteerde van twee opwaarderingen door analisten vanwege positieve verwachtingen voor de markt.

Praxair steeg 1,4 procent. De maker van natuurlijke gassen kreeg goedkeuring van Brussel voor de megagasfusie met de Duitse branchegenoot Linde. De Amerikaanse toezichthouder moet wel nog instemmen.

Olie- en gasbedrijf ConocoPhillips trof een regeling met PDVSA. Het Venezolaanse staatsoliebedrijf zal uiteindelijk 2 miljard dollar betalen, omdat het eerdere afspraken met de Amerikanen niet nakwam. Beleggers zetten ConocoPhillips daarop 1,1 procent hoger.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 66,44 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer en werd verhandeld voor 72,20 dollar per vat.