Weinig hoop bij Trump over gesprekken China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft lage verwachtingen over de gesprekken die deze week plaatsvinden over de handelsruzie met China. Onderhandelaars van China worden dinsdag ontvangen in Washington.

In een interview met persbureau Reuters zei Trump ook dat er geen tijdpad is voor herstel van de handelsbetrekkingen met China. The Wall Street Journal meldde vrijdag dat gewerkt werd aan een oplossing vóór november.

Trump zei opnieuw dat China de koers van zijn munteenheid kunstmatig laag houdt. De Europese Unie zou dat overigens volgens hem ook doen.

De handelsoorlog mondde al uit in miljarden dollars aan importtarieven door beide landen en dreigementen voor nog eens honderden miljarden aan heffingen. Ook heeft de vete een flinke impact op de wereldwijde markten.