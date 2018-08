Bouwers: code rood voor woningmarkt

Bouwers en projectontwikkelaars waarschuwen voor de aanhoudende problemen op de Nederlandse woningmarkt. Volgens brancheorganisatie NVB Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers zorgt een nijpend tekort aan bouwlocaties en het gebrek aan personeel op de bouwplaats dat de beoogde bouwproductie van 75.000 huur- en koopwoningen per jaar voorlopig niet wordt gehaald.

In de eerste helft van dit jaar verkochten de gezamenlijke projectontwikkelaars en woningbouwers in Nederland bijna 4 procent minder nieuwe koopwoningen dan een jaar eerder. NVB-directeur Nico Rietdijk spreekt van ,,code rood”. Vanwege het niet halen van de in de Nationale Woonagenda afgesproken aantallen blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

De NVB stelt dat, mochten de problemen niet worden opgelost, het voor starters binnen nu en twee jaar onmogelijk wordt om nog een woning in de Randstad te bemachtigen. Met name rondom de grote steden is sprake van woningschaarste. De NVB heeft de jaarprognose voor 2018 inmiddels naar beneden bijgesteld tot circa 34.000 verkochte woningen.