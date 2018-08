Kleine winst voor Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst gesloten, na een schommelende handelssessie. Beleggers deden het rustig aan en keken vooral uit naar de uitkomsten van het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omhoog.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 22.219,73 punten. Een stijging van de Japanse yen zorgde voor koersdruk onder de belangrijke exportbedrijven. Ook de makers van elektronische apparatuur verloren terrein. Panasonic zakte 2,1 procent en Alps Electric leverde 1,4 procent in.

De beurs in Shanghai won 1,3 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de plus. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten lage verwachtingen te hebben over de handelsgesprekken die deze week plaatsvinden met China. Onderhandelaars van China worden dinsdag ontvangen in Washington. Trump zei verder dat China de koers van zijn munteenheid kunstmatig laag houdt.

Op de Chinese beurs won Hainan HNA Infrastructure Investment Group ruim 3 procent, na een koersverlies van meer dan 45 procent in de afgelopen zeven handelsdagen. Hainan is onderdeel van het door schulden geplaagde conglomeraat HNA Group, waarvan zes dochterbedrijven in de afgelopen week bijna 10 miljard dollar aan marktwaarde zagen verdampen na een handelsonderbreking van maanden.

De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan. De All Ordinaries in Sydney verloor daarentegen 0,9 procent onder aanvoering van de banken en mijnbouwbedrijven. Mijnbouwgigant BHP Billiton zakte 1,7 procent na tegenvallende resultaten.