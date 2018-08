Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht in de plus geopend. Beleggers kijken naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China die vandaag beginnen. Daarnaast verwerken ze opvallende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het beleid van de Federal Reserve.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 25.812 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,3 procent tot 2864 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7848 punten.

Chinese onderhandelaars zijn in Washington voor de eerste officiële gesprekken sinds de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China in juli. Trump liet eerder weten weinig te verwachten van de onderhandelingen. Hij deed ook kritische uitspraken over het rentebeleid van de Fed, iets wat hoogst ongebruikelijk is voor een president. De dollar verloor daarop terrein op de euro. De euro is nu 1,1516 dollar waard, tegen 1,1435 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.

Microsoft stond kort na opening 0,3 procent hoger. Het techconcern zegt zes domeinnamen te hebben overgenomen van Russische hackers, die met nagemaakte sites van Amerikaanse denktanks zouden hebben gehengeld naar inloggegevens en gebruikersnamen.