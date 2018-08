Cabinepersoneel Ryanair dreigt met staking

Het overgrote deel van de 83 cabinemedewerkers van Ryanair werkzaam op Eindhoven Airport is bereid te gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze stemden woensdag tijdens twee aparte ledenvergaderingen van vakbond FNV in met het sturen van een ultimatum met eisen aan hun werkgever. Er volgen acties als Ryanair niet over de brug komt.

In heel Europa leeft al tijden grote onvrede onder zowel cabinepersoneel als piloten van Ryanair over de slechte arbeidsvoorwaarden. De piloten legden al het werk neer. Eind juli werd er in vier Europese landen eveneens door cabinemedewerkers gestaakt. Het Nederlandse cabinepersoneel deed toen nog niet mee, omdat FNV nog in onderhandeling was met Ryanair over betere arbeidsvoorwaarden. Eind vorige week zijn die gesprekken geklapt.