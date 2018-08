‘Megabeursgang Saudi Aramco afgeblazen’

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat naar verluidt toch niet naar de beurs. Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft de Saudische overheid de plannen voor een beursgang afgeblazen. Die plannen hadden het bedrijf in een klap tot de meest waardevolle beursgenoteerde onderneming ter wereld kunnen maken.

Het besluit zou al een tijdje geleden genomen zijn, maar nooit naar buiten gebracht. Het hele team van financiële adviseurs dat aan de beursgang werkte, is volgens ingewijden ook al ontbonden. Er gingen al langer geruchten dat de Saudi’s toch wilden afzien van de plannen.

Het voornemen om Saudi Aramco noteringen te geven aan de beurs in Riyad en aan een buitenlandse beurs was onderdeel van de hervormingen van kroonprins Mohammed bin Salman. Die wil de Saudische economie minder afhankelijk maken van de oliewinning.

De overheid in Riyad had eerder gezegd mogelijk ongeveer 5 procent van Saudi Aramco naar de beurs te brengen. Daarbij zou het concern gewaardeerd worden op zeker 2 biljoen dollar, ongeveer het dubbele van wat Apple nu waard is. De beurswaarde van Apple overschreed begin deze maand de 1000 miljard dollar. Daardoor mocht het bedrijf zich als eerste onderneming ooit een ‘trillion dollar company’ noemen, oftewel een biljoenenbedrijf.

In de financiële wereld werd erg uitgekeken naar de beursgang van Saudi Aramco. De beurzen in Londen, New York, Hongkong, Tokio, Singapore en Toronto hadden allemaal interesse in een aandelenemissie van de oliereus. Ook grote internationale banken waren erg happig om hierbij een rol te vervullen.

Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd.