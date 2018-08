Techbedrijven stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag hoger geëindigd, onder aanvoering van de technologiebedrijven. Beleggers hielden de blik gericht op de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten en verwerkten de schuldbekentenis van Michael Cohen. De voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging met een winst van 0,6 procent de dag uit op 22.362,55 punten. Chiptester Advantest en chipmachinemaker Tokyo Electron stegen respectievelijk 1,6 procent en 2,4 procent in navolging van koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Ook de exportbedrijven waren in trek.

De Japanse bank Suruga Bank kelderde bijna 20 procent. Zakenkrant Nikkei meldde dat uit onderzoek is gebleken dat de regionale bank voor miljarden aan dubieuze leningen heeft verstrekt aan particuliere klanten.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai zakte 0,7 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent hoger. De Kospi in Seoul kreeg er 0,2 procent bij en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.