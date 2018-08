Tijd dringt voor megafusie Linde en Praxair

De tijd begint te dringen voor de producenten van industriële gassen Linde en Praxair om hun geplande fusie ter waarde van 45 miljard dollar af te ronden. De bedrijven hebben nog een slordige twee maanden de tijd om het project te voltooien, maar antitrustautoriteiten liggen dwars.

Volgens het Duitse Linde moeten mogelijk meer onderdelen worden afgestoten dan gepland. Daarmee komt qua omzet de bovengrens van de afgesproken desinvesteringen in zicht. De bedrijven spraken eerder af onderdelen af te stoten tot maximaal 3,7 miljard euro aan omzet, of 1,1 miljard euro aan bedrijfsresultaat.

Linde en het Amerikaanse Praxair zijn met mededingingsautoriteiten in gesprek over hoe aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. De fusie moet volgens de regels voor 24 oktober zijn voltooid.

De Europese Commissie ging eerder deze week onder voorwaarden akkoord. Het is wachten op groen licht in de VS, Brazilië, Argentinië, India en China. De zorg bestaat dat de megafusie de concurrentie op de markt voor industriegassen, medische gassen, specialistische gassen en helium danig zou belemmeren.