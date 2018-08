Vlakke start op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij huis geopend. Beleggers zijn voorzichtig door alle juridische perikelen rond de Amerikaanse president Donald Trump. Ook wordt gekeken naar de voortgang van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 25.827 punten. De bredere S&P 500 daalde juist iets naar 2862 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 7868 punten.

Trump is in een lastig parket beland. Zijn voormalige advocaat Michael Cohen heeft toegegeven in opdracht van Trump de regels voor campagnefinanciering te hebben overtreden door zwijggeld te betalen aan pornoster Stormy Daniels en playmate Karen McDougal. Zij beweerden seks te hebben gehad met Trump. Dinsdag werd Trumps voormalige campagnechef Paul Manafort bovendien schuldig bevonden aan fraude.

Ondertussen vinden in Washington nieuwe gesprekken tussen de VS en China plaats. Ook zijn er berichten dat de VS en Mexico dicht bij een overeenkomst zijn over een aantal pijnpunten met betrekking tot het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA.

Winkelketen Target ging in de eerste handelsminuten meer dan 5 procent omhoog. Het bedrijf is positiever geworden over de rest van het jaar, nadat de vergelijkbare omzet het afgelopen kwartaal de sterkste groei in dertien jaar kende. Ook doe-het-zelfketen Lowe’s gaf een kijkje in de boeken. Dat bedrijf heeft zijn winst- en omzetverwachtingen voor het hele jaar juist verlaagd. Analisten reageerden evenwel positief op de aankondiging dat Lowe’s alle 99 winkels van Orchard Supply Hardware gaat sluiten. Het aandeel won dik 8 procent.