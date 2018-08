BAM in trek op Beursplein 5

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook elders in Europa lieten de meeste beurzen kleine winsten zien. Beleggers verwerkten de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China op elkaars goederen hebben ingevoerd. Op het Damrak was bouwer BAM in trek na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 560,97 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 793,16 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent, Londen stond nagenoeg vlak.

De eerder deze maand aangekondigde extra Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 16 miljard dollar (13 miljard euro) werden donderdag van kracht. Als reactie heeft China heffingen ingevoerd voor Amerikaanse producten met dezelfde totale waarde. Het betreft de zoveelste ronde van tarieven in de handelsoorlog tussen beide landen.

In de MidKap won BAM 6,9 procent. Het bouwconcern heeft de winst de afgelopen zes maanden flink verhoogd. Ook de omzet nam toe. De extra kosten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden werden grotendeels gecompenseerd door betere resultaten in het buitenland. BAM houdt vast aan zijn verwachtingen voor 2018.

Air France-KLM daalde 0,6 procent. De Franse vakbonden zijn een eisenlijst aan het opstellen voor Ben Smith, de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging voor al het personeel van Air France en baangarantie. Ook willen ze dat groei voor Air France prioriteit krijgt boven groei voor het winstgevender KLM.

Tankopslagbedrijf Vopak was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 1,3 procent. Verlichtingsbedrijf Signify stond onderaan met een verlies van 1,5 procent. Op de lokale markt kelderde Kardan bijna 9 procent. De Israëlische investeerder leed in het tweede kwartaal meer verlies.

In Dublin steeg Ryanair ruim 4 procent. De prijsvechter heeft een akkoord bereikt met de Ierse vakbond Fórsa over de arbeidsomstandigheden voor piloten. De vliegers moeten het bereikte akkoord nog wel goedkeuren. De cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport dreigen daarentegen met acties.

De euro was 1,1557 dollar waard, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 67,74 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 74,47 dollar per vat.