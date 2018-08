Bouwer BAM uitblinker op vlak Damrak

Bouwbedrijf BAM was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden verheugd op de halfjaarcijfers van het concern. De Europese aandelenmarkten stonden verder in het teken van nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China elkaar hebben opgelegd.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 558,91 punten. De MidKap won een fractie tot 792,19 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in.

BAM was in de MidKap (plus 6 procent) met afstand de sterkste stijger. De bouwonderneming boekte het eerste halfjaar flink meer winst. Het bedrijf compenseerde de gestegen kosten voor een zeesluis in IJmuiden bovendien met betere resultaten in het buitenland.

Beleggers verwerkten de invoering van eerder aangekondigde Amerikaanse importheffingen op 16 miljard dollar aan Chinese goederen, waarop het Aziatische land terugsloeg met tegenmaatregelen van dezelfde omvang. Tegelijkertijd voerden de economische grootmachten in Washington hun eerste officiële handelsgesprekken sinds juni.

Betalingsdienstverlener Adyen zat wederom in de lift. Het aandeel dikte een kleine 7 procent aan. Woensdag eindigde het bedrijf al bijna 4 procent hoger na publicatie van zijn kwartaalbericht. Bij de kleinere fondsen in Amsterdam kelderde Kardan juist zo’n 9 procent. De Israëlische investeerder leed in het tweede kwartaal meer verlies.

In Dublin steeg Ryanair 5,5 procent. De prijsvechter heeft een akkoord bereikt met de Ierse vakbond Fórsa over de arbeidsomstandigheden voor piloten. De vliegers moeten het akkoord nog wel goedkeuren. De cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport dreigen daarentegen met acties.

In Frankfurt en Parijs dreunden tegenvallende cijfers van de Duitse auto-toeleverancier Continental (min 4,3 procent) na. De bandenspecialist sneed deze week in zijn verwachtingen wegens tegenvallende cijfers. De Franse branchegenoot Michelin en Europese automakers als BMW, Renault en Peugeot verloren in navolging tot meer dan 3 procent.

De euro was 1,1569 dollar waard, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 67,63 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 74,62 dollar per vat.