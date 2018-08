De Volksbank wil op eigen benen staan

De Volksbank beraadt zich op een zelfstandige toekomst. De opvolger van de in 2013 genationaliseerde SNS Bank praat met de overheid, nu nog de enige aandeelhouder, over de beste manier om op eigen benen te staan.

Vorige week doken berichten op dat de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS bezig is met een beursgang. Daarbij zou de bank met een sterk duurzaamheidsprofiel kijken naar mogelijkheden om de macht van aandeelhouders in te perken. Over een eventuele beursgang zegt de Volksbank nu niets concreets. Het onderzoek over de mogelijkheden is volgens de bank nog in volle gang.

Over de eerste helft van het jaar zag de Volksbank zijn nettowinst stijgen tot 149 miljoen euro, van 142 miljoen euro een jaar eerder. De inkomsten daalden met 49 miljoen euro tot 480 miljoen euro. Dat kwam door lagere beleggingsresultaten in vergelijking met de zeer sterke periode een jaar eerder en door teruggelopen rente-inkomsten.