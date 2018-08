Kerkhove sneuvelt in kwalificatie in NY

Bertens/Larsson klaar in New Haven

De euro was 1,1541 dollar waard, tegen 1,1569 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 67,87 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 74,79 dollar per vat.

Ook werd door beleggers nagekauwd op de Fed-notulen van de meest recente beleidsvergadering. Een volgende rentestap in september lijkt aannemelijk, al is president Donald Trump het daar niet mee eens. Veel aandacht zal uitgaan naar de speech die Fed-preses Jerome Powell vrijdag geeft op het economische symposium Jackson Hole.

De Chinese webwinkelreus Alibaba verloor 3,2 procent na cijfers. Het in New York genoteerde bedrijf krikte zijn omzet met dik 60 procent op tot omgerekend 11,8 miljard dollar. De winst ging door de vele investeringen wel flink omlaag.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. De aandacht van beleggers ging, naast wat macro’s en bedrijfsresultaten, vooral uit naar de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. De landen sloegen elkaar weer met de nodige miljarden aan importheffingen om de oren. Ondertussen zoeken vertegenwoordigers van beide landen nog altijd gezamenlijk naar een oplossing.

article

1185506

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. De aandacht van beleggers ging, naast wat macro's en bedrijfsresultaten, vooral uit naar de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. De landen sloegen elkaar weer met de nodige miljarden aan importheffingen om de oren. Ondertussen zoeken vertegenwoordigers van beide landen nog altijd gezamenlijk naar een oplossing.

https://nieuws.nl/economie/20180823/handelsspanningen-drukken-wall-street/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/08/24003332/handelsspanningen-drukken-wall-street.jpg

Zakelijk