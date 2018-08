Rustige opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken de nodige bedrijfscijfers, terwijl verder werd nagekauwd op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat er een brede basis is voor een volgende rentestap in september. President Donald Trump blijft kritisch over dergelijke stappen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 25.673 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 2860 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij tot 7898 punten. De financiƫle markten verwerkten tevens de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China op elkaars goederen hebben ingevoerd.

De Chinese webwinkelreus Alibaba won dik 3 procent. Het in New York genoteerde bedrijf krikte zijn omzet met dik 60 procent op tot omgerekend 11,8 miljard dollar. De winst ging door de vele investeringen wel flink omlaag. Cijfers van L Brands, het moederbedrijf van onder meer Victoria’s Secret, vielen niet in goede aarde. Het aandeel kelderde zo’n 9 procent.