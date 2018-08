Ryanair sluit akkoord met Ierse piloten

Ryanair heeft een akkoord bereikt met de Ierse vakbond Fórsa over de arbeidsomstandigheden voor piloten. De vliegers moeten het bereikte akkoord nog wel goedkeuren. Over de inhoud van de afspraken is nog niets bekend.

Het is de eerste keer dat Ryanair afspraken maakt met een vakbond. De budgetluchtvaartmaatschappij erkent die pas sinds eind vorig jaar. Zo’n honderd van de 350 Ierse Ryanair-piloten staakten de afgelopen periode verschillende keren. De laatste keer was begin deze maand, toen ook piloten in Nederland, België, Zweden en Duitsland het werk neerlegden.