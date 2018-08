VS stellen nieuwe tarieven in tegen China

De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen ingesteld op Chinese goederen ter waarde van 16 miljard dollar (13 miljard euro). Als reactie heeft China heffingen ingevoerd voor Amerikaanse producten met dezelfde totale waarde. China dient ook een klacht in bij wereldhandelsorganisatie WTO tegen de VS.

De nieuwe importheffing van 25 procent van de Amerikanen treft 279 productgroepen uit China, waaronder halfgeleiders, chemicaliĆ«n, motoren en elektrische scooters en stepjes. Andersom moet in China extra worden betaald voor de import van Amerikaanse brandstoffen, staalproducten, auto’s en medische apparatuur.

Het betreft al de zoveelste ronde van handelssancties in een een geschil tussen beide landen dat is uitgegroeid tot een regelrechte handelsoorlog. Vertegenwoordigers van China en de VS zijn sinds dinsdag bezig met onderhandelingen om een einde te maken aan het conflict. De Amerikaanse president Donald Trump liet vooraf echter weten weinig hoop te hebben op een goed resultaat.