AEX begint met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het vruchteloze handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China en het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse Federal Reserve in Jackson Hole.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 559,43 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 793,97 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt won 0,2 procent, Parijs steeg 0,1 procent en Londen noteerde vlak.

Bij de kleinere bedrijven leverde Sif ruim 6 procent in. De funderingsspecialist is in het tweede kwartaal bijna geheel tot stilstand gekomen. De maker van palen voor windparken in zee waarschuwde eerder al voor schommelingen in de markt. In de laatste weken van het tweede kwartaal werd volgens topman Leon Verweij vrijwel niets geproduceerd.