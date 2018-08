‘ECB wil vrouw als bankenbaas’

De Europese Centrale Bank (ECB) geeft bij de zoektocht naar een nieuw hoofd voor bankentoezicht de voorkeur aan een vrouw. Dat laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg. De deadline om te solliciteren voor de post loopt vrijdag af.

De ECB is op zoek naar een opvolger voor Danièle Nouy, die eind dit jaar afzwaait als voorzitter van de raad van toezicht bij de centrale bank. De Française is sinds 2013 de hoogste verantwoordelijke voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, dat de stabiliteit en veiligheid van het bankenstelsel in de eurozone moet garanderen.

De scheve balans tussen mannelijke en vrouwelijke functionarissen bij de centrale bank leidde eerder tot kritiek van het Europees Parlement, dat uiteindelijk stemt over de kandidaat die de centrale bank voordraagt. Ook ECB-bestuurder Benoît Cœuré zei onlangs dat ,,concrete actie” nodig is om meer vrouwen te benoemen.

Mogelijke opvolgers van Nouy zijn de Ierse Sharon Donnery, vicegouverneur van de Ierse centrale bank, of Elisa Ferreira, vicegouverneur van de centrale bank van Portugal. De huidige nummer twee van de raad van toezicht, Sabine Lautenschläger, komt niet in aanmerking voor de hoogste post zolang ze nog deel uitmaakt van de directie.