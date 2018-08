Dik 1 miljoen euro naar onderzoek antibiotica

Biotechbedrijf Madam Therapeutics heeft bij een eerste financieringsronde 1,1 miljoen euro opgehaald bij investeerders. De Nederlandse onderneming wil met het geld nieuwe antibiotica ontwikkelen.

,,We gebruiken de investering om de eerste klinische studie met ons kandidaatmedicijn SAAP-148 uit te voeren. Dat wordt zo begin 2019”, zegt directeur Remko van Leeuwen. Waar de meeste traditionele antibiotica een langzame werking hebben, doodt SAAP-148 bacteriĆ«n zeer snel door ze van buitenaf aan te vallen. Ze maken een gat in de wand van de bacterie en zorgen ervoor dat die leegloopt.

Madam Therapeutics ontwikkelt de antibiotica in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC. Eerder heeft het bedrijf samen met zijn academische partners al de nodige subsidie ontvangen. Dat leidde tot de ontwikkeling van een familie van meer dan driehonderd unieke SAAPs. De in 2011 opgerichte onderneming heeft nog geen producten op de markt. Alles bevindt zich nog in de testfase.