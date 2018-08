Ryanair mag ‘vreemde’ bondsleden niet weren

Ryanair mag bij cao-gesprekken met de pilotenbond VNV niet langer onderhandelaars weigeren omdat zij voor een andere luchtvaartmaatschappij werken. Dat heeft de rechter in Haarlem in een kort geding beslist.

Ryanair weert VNV-leden van andere maatschappijen van de onderhandelingstafel, omdat het risico op het lekken van concurrentiegevoelige informatie volgens de prijsvechter te groot zou zijn. De VNV wilde bij de onderhandelingen met Ryanair juist profiteren van de ervaring die leden met andere werkgevers hebben opgedaan bij cao-gesprekken.

De rechter ging niet mee in het verweer van Ryanair. De luchtvaartmaatschappij heeft tijdens onderhandelingen zelf controle over de informatie die ze prijs wil geven, dus is het volgens de rechter niet waarschijnlijk dat bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen. Daarnaast weegt de vrijheid bij cao-onderhandelingen zwaarder dan de regels omtrent concurrentie waarop Ryanair zich beroept.

De uitspraak volgt op een tegeneis die VNV stelde in het kort geding waarmee Ryanair een staking van zijn Nederlandse piloten wilde voorkomen. Het kort geding was tevergeefs. Wel moet VNV stakingen voortaan minimaal 72 uur van tevoren aankondigen, maar dan mag Ryanair geen stakingsbrekers inzetten.

Aan de stakingen begin deze maand namen naast Nederlanders ook piloten uit Duitsland, Zweden, Belgiƫ en Ierland deel. Het personeel van Ryanair eist naast een salarisverhoging ook een betere rechtspositie en een verandering van de bedrijfscultuur.