VS en Mexico stevenen af op NAFTA-akkoord

De onderhandelingen tussen Verenigde Staten en Mexico over de toekomst van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA vorderen gestaag. Volgens de Mexicaanse minister van Economisch Zaken Ildefonso Guajardo wordt maandag verder gepraat. Dit weekend meldde president Trump al dat een grote handelsovereenkomst met Mexico er snel zou kunnen zijn.

Mexico en de VS vormen sinds de jaren negentig samen met Canada een vrijhandelszone. Het overleg tussen Mexico en de VS spitst zich met name op nieuwe regels voor de automobielindustrie. Trump noemde het handelsakkoord eerder ,,een ramp” voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vindt dat het bestaande verdrag de belangen van de VS te weinig dient. Hij dreigde eerder met het opzeggen ervan.

Vertegenwoordigers van Canada schuiven weer aan bij het overleg als Mexico en de VS het eens worden.