Google gaat leningen in India aanbieden

Google gaat leningen aanbieden aan consumenten in India. Dat doet de techreus in samenwerking met vier banken in het Aziatische land. Googles Indiase betalingsapp Tez, waar de functie in komt te zitten, wordt omgedoopt tot Google Pay. Onder die naam biedt Google ook in andere landen al betalingsdiensten aan.

De Indiase markt voor onlinebetalingen groeit hard. Naar verwachting gaat die van circa 200 miljard dollar nu naar 1 biljoen dollar in 2023. Daardoor is er veel interesse in de markt van buitenlandse bedrijven die een graantje willen meepikken. De markt kreeg een steun in de rug toen de Indiase overheid in 2016 het meeste papiergeld in de ban deed om corruptie tegen te gaan.

De stap van Google komt een dag nadat de Amerikaanse investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway een belang nam in het Indiase moederbedrijf van de mobiele betaaldienst Paytm. Volgens bronnen gaat het om een belang van 3 tot 4 procent. Paytm krijgt door de investering een waardering van tien miljard dollar. Eerder staken het Japanse SoftBank en het Chinese Alibaba ook al geld in de financiële dienstverlener.