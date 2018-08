‘Informatie over elektrische auto moet beter’

Het kabinet wil dat autoverkopers de voordelen van elektrische auto’s beter gaan uitleggen aan klanten. Een cursus kan hen daarbij helpen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een bericht in het AD.

Nog maar 3 procent van de in Nederland verkochte auto’s was vorig jaar (deels) elektrisch. Dat is veel minder dan de 10 procent die het kabinet voor over twee jaar voor ogen heeft. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat met de branche bespreken hoe de verkoop van stekkerauto’s kan worden gestimuleerd.

Bijscholing van verkopers kan volgens de staatssecretaris een deel van de oplossing zijn, al is nog niet duidelijk of zij die ook verplicht wil stellen. Ook het publiek moet beter worden voorgelicht over de voordelen van elektrische en hybride auto’s.