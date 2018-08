Musk laat zich uit de tent lokken op Twitter

Elon Musk, de topman van Tesla, heeft weer eens een opmerkelijke tweet de wereld in geslingerd. Hij kwam in een berichtje op Twitter terug op de kwestie met de Thaise voetballertjes waar hij eerder deze zomer nog flink voor door het stof moest gaan.

Toen in Thailand een groep voetballertjes vast zat in een grot bood Musk ook zijn hulp aan, maar een van de reddingsduikers noemde dat een pr-stunt. De baas van de autobouwer maakte de duiker vervolgens voor ,,pedo” uit. Musk heeft hiervoor later zijn excuses aangeboden.

Maar dinsdag refereerde hij opnieuw aan de kwestie. ,,Vind je het niet gek dat hij me nooit heeft aangeklaagd?”, twitterde Musk in een antwoord aan een andere Twitter-gebruiker die hem uit te de tent probeerde te lokken. De laatste tijd leek de Tesla-baas zich juist weer een beetje gedeisd te houden op sociale media.

Musk zorgde een poosje terug ook al voor veel opschudding door op Twitter aan te kondigden dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen. Naar aanleiding daarvan is beurswaakhond SEC een onderzoek naar Musk begonnen. Hij heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.