Vizier fiscus op zwartspaarders BNP Paribas

In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst nu ook de pijlen gericht op de Zwitserse tak van BNP Paribas. De fiscus heeft de Zwitserse collega’s verzocht om informatie over Nederlandse spaarders. Dat verzoek is gehonoreerd en de Zwitserse autoriteiten sturen de gegevens binnenkort naar Nederland.

De fiscus wil inzicht krijgen in mogelijke belastingontwijking en het mogelijk verhullen van vermogen in het buitenland. Om hoeveel mensen het gaat bij BNP Paribas of om welke bedragen is nog niet duidelijk. BNP Paribas heeft betreffende klanten inmiddels van de data-uitwisseling met Nederland op de hoogte gebracht.

Eerder werden al soortgelijke verzoeken verstuurd aan de Zwitserse autoriteiten aangaande de banken UBS, Credit Suisse en Julius Bär. Door al die extra gegevens wordt de kans dat zwartspaarders tegen de lamp lopen volgens de Belastingdienst steeds groter.