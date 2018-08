ASR en NIBC winnaars op Damrak

Verzekeraar ASR was woensdag het meest in trek bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op deze verder tamelijk vlakke beursdag positief op de halfjaarresultaten van het bedrijf. Ook de cijfers van de bank NIBC werden goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde op 565,15 punten, 0,4 procent boven de slotstand van een dag eerder. De MidKap daalde 0,1 procent tot 798,31 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen elk 0,3 procent. Londen zakte 0,7 procent.

ASR was met afstand de grootste stijger in de AEX met een winst van 2,4 procent. Volgens analisten van KBC Securities heeft de verzekeraar de zaken sneller in orde dan verwacht, na de recente overname van Generali Nederland en is het bedrijf klaar voor een eventuele overname van branchegenoot Vivat. Concurrent Aegon hoorde bij de grootste dalers met een verlies van 0,4 procent.

In de MidKap stond IMCD (plus 2 procent) bovenaan. De chemicaliƫndistributeur neemt zijn Duitse branchegenoot Velox over. NIBC, dat de afgelopen zes maanden de winst zag stijgen en het dividend opvoerde, steeg 3,6 procent bij de kleinere bedrijven.

Elders in Europa wist onder meer Ferrari de ogen op zich gericht. De autobouwer ging in Milaan meer dan 4 procent omhoog na een positief analistenrapport. Er was ook goed nieuws voor het financieel geplaagde meubelwinkelbedrijf Steinhoff. Door een deal met schuldeisers lijkt een bankroet voorlopig afgewend. Het aandeel noteerde in Frankfurt ruim 26 procent hoger.

RTL Group steeg daarnaast dik 2 procent. Het Duitse mediabedrijf boekte iets meer winst in de eerste zes maanden van het jaar. Dat was onder meer te danken aan hogere inkomsten uit tv-advertenties bij de Nederlandse tak. In Madrid kelderde Inditex bijna 6 procent. Morgan Stanley verlaagde het advies voor de Spaanse kledingketen.

De euro was 1,1695 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. Verder stond de koers van de Turkse lira onder druk, na een pessimistisch rapport van kredietbeoordelaar Moody’s over de Turkse bankensector. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 69,20 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent duurder en kostte 76,38 dollar.