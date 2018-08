ASR koploper in lagere AEX

De Europese aandelenbeurzen leverden woensdag de eerdere kleine koerswinsten weer in. Op het Damrak was verzekeraar ASR in trek na publicatie van het halfjaarbericht. Ook de cijfers van de bank NIBC werden goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 562,10 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 796,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen zakte 0,6 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was ASR met een winst van 1,4 procent. Volgens analisten van KBC Securities heeft de verzekeraar de zaken sneller in orde dan verwacht, na de recente overname van Generali Nederland en is het bedrijf klaar voor een eventuele overname van branchegenoot Vivat. Concurrent Aegon was de grootste daler met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap ging IMCD (plus 0,9 procent) aan kop. De chemicaliƫndistributeur neemt zijn Duitse branchegenoot Velox over. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 1,7 procent. NIBC, dat de afgelopen zes maanden de winst zag stijgen en het dividend opvoerde, steeg 4,5 procent bij de kleinere bedrijven.

Op de lokale markt won Ajax 0,8 procent. De beursgenoteerde voetbalclub keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van het hoofdtoernooi levert de club 40 miljoen euro op.

RTL Group steeg ruim 6 procent in Frankfurt. Het Duitse mediabedrijf boekte iets meer winst in de eerste zes maanden van het jaar. Dat was onder meer te danken aan hogere inkomsten uit tv-advertenties bij de Nederlandse tak.

In Madrid kelderde Inditex 5,6 procent. Morgan Stanley verlaagde het advies voor de Spaanse kledingketen. De Britse softwaremaker Micro Focus kondigde aan eigen aandelen in te kopen en werd in Londen beloond met een koerswinst van 2,1 procent.

De Franse drankenproducent Pernod Ricard heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verhoogd als gevolg van de toegenomen vraag naar sterke drank in China en India. Het aandeel daalde desondanks in Parijs 0,3 procent.

De euro was 1,1666 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 68,73 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent duurder en kostte 76,08 dollar.