Aston Martin naar beurs in Londen

De Britse bouwer van luxeauto’s Aston Martin gaat dit najaar naar de beurs in Londen. Dit meldde het bedrijf bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers. Geruchten over een aanstaande beursgang van de ruim honderd jaar oude onderneming deden al langer de ronde. Bij de beursgang wordt Aston Martin waarschijnlijk gewaardeerd op zo’n 5 miljard pond, omgerekend zo’n 5,5 miljard euro.

Aston Martin is onder meer bekend van de auto’s uit de James Bondfilms. Onlangs werd bekend dat de fabrikant een aantal wagens wil gaan maken die vrijwel identiek zijn aan de DB5 van ‘007’ in de jaren zestig. De huidige generatie auto’s van de Aston Martin zorgden de voorbije maanden voor een recordwinst op een recordomzet.

De winst voor belastingen steeg naar 20,8 miljoen pond op een omzet van krap 450 miljoen pond. De resultaten werden geholpen door de lancering van drie nieuwe modellen en de groeiende vraag naar de luxe auto’s in Azië. Aston Martin verwacht de komende maanden meer auto’s te maken als de productie in de nieuwe fabriek in Wales volledig op stoom komt.