‘Eigenaar Airstream aast op Duits campermerk’

Het Duitse camper- en caravanmerk Hymer staat in de belangstelling van meerdere overnamepartijen. Naar verluidt hebben vier partijen biedingen gedaan, aldus persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Een van de geïnteresseerde partijen is Thor Industries, de Amerikaanse eigenaar van camper- en caravanfabrikanten als Airstream en Dutchmen.

Omdat die merken vooral op de Noord-Amerikaanse markt worden verkocht, zou Hymer een welkome uitbreiding naar de Europese kampeermarkt zijn. Ook investeerder Centerbridge Partners zou azen op Hymer. De private-equitypartij zou een meerderheidsbelang willen nemen in het bedrijf, dat daarbij op 2 miljard euro wordt geschat.

Beide potentiële overnamepartijen onthielden zich van commentaar. Hymer liet weten alle opties voor zijn toekomst te bekijken. Daarbij overweegt het bedrijf ook een nieuwe beursgang. Hymer, opgericht in 1957 door Erwin Hymer, had van 1990 tot 2014 ook al een notering aan de beurs in Frankfurt.