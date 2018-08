Hoop op deal Canada helpt Wall Street vooruit

De Amerikaanse aandelenbeurzen zaten woensdag wederom in de lift. Beleggers op Wall Street lijken ervan overtuigd dat er na de deal tussen de Verenigde Staten en Mexico van maandag ook snel een handelsakkoord met Canada volgt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 26.124,57 punten. Voor de bredere S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq waren er weer nieuwe records. De S&P 500 won 0,6 procent tot 2914,04 punten en de Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 8109,69 punten.

Canada en de VS denken dat het mogelijk is om nog deze week overeenstemming te bereiken. Een dergelijk tijdspad werd dinsdag al geopperd door de regering in Washington. Inmiddels heeft de Canadese premier Justin Trudeau soortgelijke uitspraken gedaan.

Beleggers reageerden tevens op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Volgens een nieuwe raming door de overheid groeide die in het tweede kwartaal iets harder dan eerder gemeld.

Vooral techbedrijven gingen vooruit. Amazon.com kreeg een flink hoger koersdoel van analisten van Morgan Stanley, waarop het aandeel ruim 3 procent in waarde steeg. De Dow werd aangevoerd door Microsoft en Apple die tot 1,6 procent wonnen.

Autobouwer Tesla was minder in trek, met een min van 2,2 procent. Uit tweets blijkt dat topman Elon Musk zich nog steeds niet echt gedeisd kan houden op sociale media. Ook gaat er een verhaal rond dat Musk met een van zijn tweets eerder de Amerikaanse arbeidswetgeving zou hebben overtreden.

Wietproductent Tilray werd een kleine 21 procent meer waard. Het Canadese bedrijf kwam voor het eerst sinds zijn beursgang in juli met kwartaalcijfers naar buiten en rapporteerde een flinke groei van de omzet. Hewlett Packard Enterprise en clouddienstverlener Box overtuigden niet en verloren respectievelijk 0,2 en bijna 11 procent.

De grootste uitbater van fastfoodrestaurants in China, Yum China, kreeg er 5,5 procent bij in New York. De onderneming heeft naar verluidt een overnamebod van 17 miljard dollar afgewezen. Een groep investeerders blijft ondanks het afgeketste bod wel in gesprek met de exploitant van Chinese vestigingen van ketens als Pizza Hut en KFC.

De euro was 1,1708 dollar waard, tegen 1,1695 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 69,70 dollar. Een vat Brentolie werd 1,8 procent duurder en kostte 77,34 dollar.