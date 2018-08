Lagere winst voor verzekeraar ASR

ASR heeft de eerste helft van het jaar minder winst gemaakt in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De verzekeraar maakte onder meer kosten voor de integratie van de eerder overgenomen branchegenoot Generali Nederland. De storm die in januari over het land raasde drukte verder op de prestaties van de schadeverzekeringen. Daar stonden weer betere prestaties bij andere segmenten tegenover.

ASR zette een winst in de boeken van 368 miljoen euro. Deze lag daarmee 7,3 procent lager dan een jaar eerder. De overname van Generali betekende onder meer dat er kosten gemaakt moesten worden voor een sociaal plan. Daarnaast had het bedrijf te maken met incidentele posten.

De operationele winst van ASR bleef met 382 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2017. Bij het onderdeel Schade was sprake van een duidelijke daling van 106 miljoen naar 66 miljoen euro. De tak Leven zag de operationele winst met ruim 8 procent stijgen tot 340 miljoen euro, geholpen door hogere beleggingsopbrengsten.

De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese normen (Solvency II), komt na uitbetaling van 92 miljoen euro aan interim-dividend (0,65 euro per aandeel) uit op 192 procent. Eind 2017 was dat 196 procent. Onder meer de overname van Generali had hier een drukkend effect.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten toonde zich tevreden met de prestaties. Hij benadrukte dat de verzekeraar er in is geslaagd om de kosten te drukken. Als de overname van Generali Nederland buiten beschouwing wordt gelaten, daalden de operationele lasten met 9 miljoen euro. Het rendement op vermogen lag volgens de topman met krap 15 procent op jaarbasis ruim boven de eigen doelstelling.

In het handelsbericht van ASR werd met geen woord gerept over branchegenoot Vivat. Volgens mediaberichten heeft onder meer ASR zich bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Chinese aandeelhouder Anbang gemeld inzake een overname van de verzekeraar. Ook de Duitse verzekeraar Allianz en Aegon zouden interesse hebben.