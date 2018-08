‘Brussel wil importheffing auto’s afschaffen’

De Europese Commissie heeft tegen de Verenigde Staten gezegd bereid te zijn importheffingen op alle industriële producten, waaronder auto’s, te schrappen. Maar de VS moeten dan wel hetzelfde doen, zei Europees commissaris Cecilia Malmström donderdag tegen de handelscommissie van het Europees parlement, schrijft Politico.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al meerdere malen gedreigd met importheffingen op Europese auto’s. Het is hem een doorn in het oog dat er in de VS veel meer Europese auto’s worden verkocht dan Amerikaanse auto’s in Europa, vanwege heffingen vanuit de EU. Waar Europa heffingen oplegt op Amerikaanse personenauto’s, doet de VS dat echter al jaren op bedrijfswagens.