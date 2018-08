‘Steeds moeilijker om accountant te vinden’

Accountantskantoren hebben steeds meer moeite om mensen te vinden voor hun vacatures. Dat komt doordat er steeds meer vraag is naar accountants, zegt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De brancheorganisatie gaat uitzoeken waar de knelpunten zitten.

Volgens de NBA lag de vraag naar accountants in de eerste helft van dit jaar 26 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral ervaren accountants en managers zijn gewild. De brancheorganisatie zegt dat de vraag sneller groeit dan de aanwas via opleidingen, en dat maakt het steeds moeilijker om nieuwe werknemers te vinden.

De groeiende vraag komt niet alleen door de groei van de economie, maar ook doordat accountantskantoren meer kwaliteit willen leveren, zegt de NBA. Ze willen meer mensen gebruiken om hetzelfde werk te doen.