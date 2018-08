Brandbrief om compensatie boeterente

Banken en andere kredietverstrekkers moeten te veel betaalde boeterente terugbetalen, ook met terugwerkende kracht bij klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost. Dat vinden de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond. Zij hebben de kredietverstrekkers die het aangaat andermaal aangeschreven. Tegen Delta Lloyd zijn inmiddels juridische stappen genomen.

Vanaf 2011 hebben veel huiseigenaren, mede door de toen sterk dalende rente, hun hypotheek overgesloten en boeterentes betaald die hoger waren dan het financiƫle nadeel van hun bank. Volgens de briefschrijvers is dit wettelijk niet toegestaan.

Richtlijnen van toezichthouder AFM stellen dat hypotheekverstrekkers boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 moeten compenseren. De Volksbank, die hypotheken verstrekt onder de merknamen SNS, RegioBank en BLG Wonen, zei eerder al dat het uit eigen beweging tot 2011 gaat terugbetalen. Daarmee is de bank volgens de VEH en de Consumentenbond de eerste kredietverstrekker die gehoor geeft aan de oproep om klanten uit eigen beweging te compenseren.

In de brief roepen de organisaties kredietverstrekkers waaronder ABN AMRO, Rabobank, ASR, Allianz, Syntrus Achmea, Florius en Munt hypotheken op dit ook te doen. Delta Lloyd is als een van weigeraars inmiddels gedagvaard.